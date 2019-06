Depois do FC Porto ter demonstrado interesse no avançado português, chegando a acordo com o Leipzig, clube do jogador, para uma possível transferência, o PSV Eindhoven, equipa do campeonato holandês, conseguiu garantir o passe de Bruma.

De acordo com o empresário do jogador, em declarações à Antena 1, "os clubes chegaram a acordo" para a transferência, tendo o jogador "preferido ir jogar para a Holanda".