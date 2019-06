Futebolista egípcio excluído da seleção por alegado caso de assédio sexual

O futebolista Amr Warda foi excluído da seleção egípcia, que está a disputar a Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN2019), na sequência de um alegado caso de assédio sexual, anunciou hoje a federação local.

"Amr Warda foi excluído da seleção nacional, na sequência de conversas com as equipas técnica e administrativa da equipa", lê-se no comunicado da federação egípcia, que diz que esta decisão foi tomada "para manter a disciplina e a concentração" da seleção, que joga a CAN2019 em casa.