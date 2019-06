Domingos Gonçalves e Daniela Reis defendem títulos nos Nacionais de ciclismo

Domingos Gonçalves (Caja Rural) e Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sports) vão defender os títulos de campeões portugueses de ciclismo de estrada, em contrarrelógio e de fundo, nos Nacionais, que vão ser disputados em Melgaço.

O corredor natural de Barcelos, de 30 anos, chega aos campeonatos pouco depois de ter regressado à competição, na sequência de uma paragem provocada pela fratura de clavícula e omoplata na Volta à Catalunha, em março.

Domingos Gonçalves vai defender o estatuto de bicampeão no crono e de campeão de fundo, frente a 16 corredores no exercício individual, na sexta-feira, e 57 na prova em linha, no domingo.

O primeiro título de elites masculino a ser atribuído vai ser o de contrarrelógio, na sexta-feira, a partir das 13:30, num percurso com 32,3 quilómetros, entre o Centro de Estágios de Melgaço e a Câmara Municipal, numa prova em que não vai contar com a oposição de Nelson Oliveira (Movistar), que conquistou quatro vezes o cetro.

José Gonçalves (Katusha-Alpecin), irmão de Domingos e vice em 2018, Tiago Machado (Sporting-Tavira), campeão em 2009, e Rafael Reis (W52-FC Porto) devem ser os principais adversários do atual bicampeão.

No domingo, na prova de fundo, o campeão pode contar com a oposição de Nelson Oliveira, Jóni Brandão (Efapel), Edgar Pinto (W52-FC Porto) e também de José Gonçalves, no exigente percurso de 197 quilómetros, entre Castro Laboreiro e a Câmara Municipal, a partir das 11:00.

O circuito da corrida tem pouco terreno plano e a meta está instalada no topo de uma rampa de um quilómetro com inclinação média de 8,5 %, que será acentuada na última volta com uma subida de três quilómetros.

Daniela Reis, três vezes campeã nacional de fundo e quatro de contrarrelógio, é a principal candidata, até porque é a única inscrita a correr no WorldTour, às vitórias nos 24,6 quilómetros do crono feminino, na sexta-feira, e nos 88,6 da corrida em linha, no sábado.

A prova de fundo de sub-23, marcada para sábado, vai contar com o maior pelotão dos Nacionais, num total de 89 participantes, enquanto o exercício individual conta com 26 inscritos.

Programa dos Nacionais de ciclismo:



- Sexta-feira, 28 jun:

12:00 - Contrarrelógio elite feminina (24,6 km).

12:30 - Contrarrelógio sub-23 masculino (24,6 km).

13:00 - Contrarrelógio elite masculina (32,3 km).

- Sábado, 29 jun:

10:00 - Prova de fundo de elites femininas (88,6 km)

14:30 - Prova de fundo de sub-23 masculinos (143,2 km)

- Domingo, 30 jun:

11:00 - Prova de fundo de elites masculinas (197 km)

Lusa