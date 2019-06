FC Porto enfrenta campeão Vardar e Sporting fica com Presov na "Champions" de andebol

FC Porto ficou esta quinta-feira inserido no grupo dos macedónios do Vardar, detentores do título, na Liga dos Campeões de andebol, enquanto o Sporting calhou no grupo dos eslovenos do Tatran Presov, ditou o sorteio.

Esta edição da 'Champions' terá pela primeira vez duas equipas portuguesas a competir, num total de 28 participantes, com 16 nos grupos A e B e 12 nas 'poules' C e D.

Os campeões nacionais, orientados pelo sueco Magnus Andersson, têm teoricamente a tarefa mais complicada no grupo B, contudo, ao contrário dos grupos C e D, os vencedores de A e B asseguram a qualificação para os quartos de final, com os cinco posicionados seguintes de cada uma das 'poules' a seguirem para os oitavos de final.

Além do Vardar, o FC Porto debate-se com o vice-campeão Veszprém, da Hungria, o Montpellier (França), o Vive Kielce (Polónia), o Mesh Brest (Bielorrússia), o Motor Zaporozhye (Ucrânia) e o Kiel (Alemanha).

Com o novo treinador francês Thierry Anti, os 'leões' vão tentar, pelos menos, igualar o feito alcançado no ano passado, quando atingiram os oitavos de final da competição, tendo pela frente no grupo C, além dos eslovenos, o Savehof (Suécia), o Rabotnik (Macedónia), o Irun (Espanha) e o Cocks (Finlândia).

Para continuar em prova, a formação 'leonina' terá de terminar nos dois primeiros lugares, que dão acesso a um 'play-off', do qual sairão os dois últimos apurados para a primeira fase a eliminar.

Lusa