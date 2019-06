AC Milan banido das competições europeias na próxima época

O AC Milan, chegou a acordo com a UEFA, entidade que rege o futebol europeu, para cumprir um ano de suspensão nas competições europeias por não ter cumprido as regras de "fair-play" financeiro.

O anúncio foi feito pelo Tribunal Arbitral do Desporto que informa que o "AC Milan foi excluído das competições de clubes da UEFA na época desportiva de 2019-2020", como avança o site da BBC.

O clube italiano, que na época anterior garantiu o acesso à Liga Europa, fica assim fora da prova da próxima temporada, uma vez que entre as épocas de 2015 e 2017 não apresentou uma gestão equilibrada nas contas.

A Roma, que tem como novo treinador o português Paulo Fonseca, sai beneficiada desta decisão uma vez que garante o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada.

As regras do "fair-play" financeiro da UEFA têm como objetivo garantir que os clubes tenham as suas contas "saudáveis". Caso apresentem resultados negativos, serão multados pela entidade futebolística, sendo que a exclusão das competições europeias é uma das sanções.