Benfica anuncia saídas dos futebolistas André Ferreira e Anthony Carter

Os jogadores André Ferreira e Anthony Carter deixaram o Benfica a título definitivo, para ingressarem no Santa Clara, da I Liga de futebol, e no Académico de Viseu, do segundo escalão, respetivamente, anunciaram esta sexta-feira os 'encarnados'.

Após duas cedências consecutivas, ao Leixões, na temporada 2017/18, e ao Desportivo das Aves, na época passada, o guardião português André Ferreira reforça a formação açoriana.

Já o avançado australiano Anthony Carter atuou nas últimas duas épocas nas formações secundárias das 'águias', a primeira na equipa B, tendo disputado 13 jogos, e a segunda no escalão de sub-23, contabilizando sete partidas, rumando agora ao Académico de Viseu.

Lusa