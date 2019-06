As seleções do Brasil e do Paraguai lutavam por um lugar nas meias-finais da Copa América num encontro que só ficou decidido depois dos 90 minutos, através da conversão dos penáltis, onde o Brasil saiu vencedor com o resultado final de 4-3.

Com a presença garantida na próxima fase da competição, a seleção anfitriã fica agora à espera do próximo adversário, que sairá do jogo entre a Argentina e a Venezuela.