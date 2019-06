Bruma é o mais recente reforço dos holandês do PSV Eindhoven, depois de ter assinado um contrato válido para as próximas cinco temporadas, tendo o clube pago 15 milhões de euros pelo passe do jogador.

O treinador Mark van Bommel, afirmou, no site do clube, que o jogador de 24 anos "traz boa experiência" ao seio da equipa.