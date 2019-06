Ciclista João Almeida conquista título nacional de sub-23 de contrarrelógio

O ciclista João Almeida sagrou-se hoje campeão português de sub-23 de contrarrelógio, ao impor-se nos campeonatos nacionais de estrada, que decorrem em Melgaço.

O ciclista, que representa a equipa Hagens Berman Axeon, e que nos campeonatos do ano passado tinha feito o segundo melhor tempo, conseguiu, desta vez, superiorizar-se aos adversários, cumprindo os 24,6 quilómetros do percurso em 32.37 minutos.

Com mais 58 segundos do que o vencedor, Jorge Magalhães (W52/FC Porto) obteve o segundo melhor tempo, enquanto o pódio ficou fechado com Guilherme Mota (UD Oliveirense/InOutBuild), que precisou de 34.30 minutos para completar o traçado.

"Foi uma prova muito dura, a meio já me doíam as pernas, mas, felizmente, correu bem. Há muito que procurava esta vitória e estou muito feliz. É algo motivador para o resto da temporada, espero que seja um virar de página", disse João Almeida, que conquistou pela primeira vez o título.

O corredor, natural das Caldas da Rainha, vai também participar na prova de fundo, no sábado, na distância de 143,2 quilómetros.

"O objetivo é também lutar pela vitória, sei que terei adversários muito fortes, mas vou dar o meu melhor para voltar a ganhar", disse João Almeida.

Lusa.