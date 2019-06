Pedro Caldas cai na estreia da luta greco-romana, mas ainda pode ser bronze

Pedro Caldas foi afastado hoje ao primeiro combate da categoria de -67 kg da luta greco-romana dos II Jogos Europeus, mas ainda pode ser repescado e atingir o bronze em Minsk.

Para isso acontecer, o bielorrusso Soslan Daurov, com quem perdeu, tem de chegar à final e, nesse caso, Pedro Caldas será repescado e terá de vencer dois combates para garantir a medalha de bronze.

"Claro que tenho essa esperança. Este adversário já tem muita experiência. Foi segundo em Baku2015 e já foi aos Jogos Olímpicos. Tenho grande esperança que chegue à final e eu possa voltar ao tapete mais uma vez, se possível duas, chegando a uma final", admitiu o jovem luso.

Frente a um anfitrião "muito mais experiente", com 29 anos, Pedro, de 22, permitiu três gestos técnicos ao adversário que resultaram no 10-0 final.

"Não correu da melhor maneira. Em qualquer desporto a experiência conta muito. Fisicamente, estava no nível, mas ele entrou muito melhor do que eu esperava...", reconheceu.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.

Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku2015 e fechou o dia no 14.º lugar do medalheiro, entre as 38 seleções que já celebraram no evento que reúne 50.

