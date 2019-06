Ténis de mesa e futebol de praia disputam acesso à final nos Jogos Europeus

As equipas portuguesas de ténis de mesa e futebol de praia podem garantir hoje uma medalha nos II Jogos Europeus, caso se apurem para a final, precisando vencer, respetivamente, a Alemanha e a Ucrânia.

Com a responsabilidade de defender o título por equipas alcançado em Baku, em 2015, Portugal tem um grande obstáculo no ténis de mesa, a Alemanha, terceira seleção do mundo, enquanto os lusos ocupam o 12.º lugar.

O desafio decisivo disputa-se às 14:00 horas, de Lisboa , na outra meia-final, defrontam-se Dinamarca e Suécia. Em Minsk, Fu Yu já garantiu o ouro para Portugal em singulares femininos.

A seleção de futebol de praia, que conquistou o bronze há quatro anos, esteve periclitante, contudo foi categórica no desafio decisivo com os anfitriões bielorrussos e agora joga com a Ucrânia, às 17:30.

Sexto há quatro anos, o conjunto do leste da Europa não tem um palmarés internacional invejável, mas, como o treinador Mário Narciso relembrou, venceu Portugal nos dois últimos confrontos.

Pedro Caldas estreia-se na luta grego-romana em -67 kg, os ciclistas Maria Martins e Miguel do Rego disputam o scratch e corrida por pontos na pista, respetivamente, enquanto João Costa e Joana Castelão competem em pares mistos no tiro a 25 metros.

Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):



Ciclismo em Pista Scratch F18:00-18-20 Maria Martins.

Corrida por pontos M 18:35-19:15 Miguel do Rego.

Futebol de Praia Meias-finais 17:30 Portugal - Ucrânia.

Lutas Amadoras Greco-Romana -67 kg 09:50-10:20 Oitavos de final 11:00-11:20 Quartos de final (?)16:10-16:20 Meias-finais (?) Pedro Caldas.

Ténis de Mesa Equipas M Meias-finais 14:00 Portugal - Alemanha Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro.

Tiro Pistola a 25 metros Equipas Mistas 07:00-10:00 Qualificação 10:50-11:35 Final João Costa e Joana Castelão.

Lusa