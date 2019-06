As provas de hoje dos portugueses em Minsk

Portugal vai conquistar hoje a sua 13.ª medalha nos Jogos Europeus de Minsk, Bielorrússia, com o futebol de praia a lutar pelo ouro contra a Espanha no dia em que o ténis de mesa ameaça o bronze.

Ao garantir a final, depois do triunfo por 3-2 contra a Ucrânia, após prolongamento, a equipa das Quinas já sabe que vai melhorar o bronze de Baku2015, faltando apenas saber se vai fazer soar a 'portuguesa'.

O desafio é às 16:30, hora de Lisboa, apenas uma hora e meia depois de Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro serem favoritos à conquista da medalha de bronze por equipas, frente à Dinamarca, 20.ª do ranking internacional, oito lugares abaixo dos lusos.

No ciclismo de pista, Rui Oliveira concentra as esperanças de um resultado surpreendente, na prova de Madison, já depois de Nélson Oliveira ter feito história na estrada, com a prata no contrarrelógio.

Filipa Martins tem a final do All-Around, mas nenhuma nos quatro aparelhos, e Patrícia Esparteiro tentará provar o seu potencial no karaté.Portugal começará o dia em 16.º lugar do mealheiro entre os 50 países em competição, sendo que 39 já foram ao pódio.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.



Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):



Ciclismo em Pista

Perseguição Individual M08:35-09:30

Qualificação15:35-15:50

Finais

João MatiasOmnium F10:20-18:35

Qualificações

Maria Martins.Madison M19:05-19h:55

Finais

Rui Oliveira e João Matias.



Futebol de Praia

Final 16:30 Portugal - Espanha



Ginástica Artística12:00-14:45

Final

All-AroundFilipa Martins.



Karaté

Kata F07:00-08:35

Qualificações 15:25-15:30

Final (?)Patrícia Esparteiro.



Ténis de Mesa

Equipas

15:00 Portugal - Dinamarca

(Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro)

Lusa