Portugal garante bronze no ténis de mesa dos Jogos Europeus

Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro conquistaram este sábado para Portugal a medalha de bronze no torneio por equipas de ténis de mesa dos II Jogos Europeus, após vencerem a Dinamarca por 3-1, em Minsk.

Falhada a possibilidade de repetir o ouro de Baku2015, após o desaire nas meias-finais, por 3-0, ante a Alemanha, terceira do 'ranking' mundial, Portugal, 12.º, confirmou o favoritismo frente aos nórdicos, 20.ºs da classificação.

Tiago Apolónia e João Monteiro encontraram Tobias Rasmussen e Anders Lind no jogo de pares e exibiram grande superioridade traduzida no 3-0 pelos parciais de 11-6, 11-5 e 11-4.

A história de Marcos Freitas, 34.º da classificação internacional, e que encontrou Jonathan Groth 33.º, foi bem diferente: perdeu por 9-11 o primeiro jogo e quando o segundo lhe estava a fugir, com 10-11, conseguiu três pontos e igualar, após o 13-10.

Desaproveitou a vantagem emocional, pois o dinamarquês replicou com duplo 11-7 que fechou o jogo em 3-1 e igualou a partida a 1-1.

João Monteiro, 169.º da hierarquia, e Anders Lind, 117.º entraram em cena com o português a perder por 6-11, antes de reagir com assertivos 11-8, 11-8 e 11-4, ganhando com 3-1 e colocando os lusos novamente na liderança 2-1.

Marcos Freitas voltou a jogo, agora com Tobias Rasmussen, 117.º do mundo, começando por se impor por 11-4, antes de ceder 9-11. O revés não toldou o seu melhor ténis de mesa e fechou com 11-7 e 12-10 que resultou no 3-1 final.

A esta medalha de bronze, o ténis de mesa luso conquistou a uma de ouro, por Fu Yu, na competição singular feminina.

Portugal já conquistou 15 medalhas, três de ouro, por Fu Yu, de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e da seleção de futebol de praia.

A representação lusa amealhou ainda seis de prata, pela equipa de judo, pelo ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e por Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000 metros.

Também conquistaram medalhas de bronze as três ginastas, na prova de equilíbrio, a judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros, Diogo Ganchinho, nos trampolins, a karateca Patrícia Esparteiro, em kata, além da arrebatada pela seleção masculina de ténis de mesa.

Lusa