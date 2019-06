Minsk despede-se da "cidade das mil vozes"

Minsk despediu-se este domingo dos II Jogos Europeus fazendo jus ao seu lema 'cidade das mil vozes', transformando a cerimónia de encerramento num festivo megaconcerto, mais vocacionado para os jovens do que para a tradição.

No início do espetáculo, coube a Patrícia Esparteiro, medalha de bronze em kata, especialidade do karaté, transportar a bandeira de Portugal, numa comitiva lusa já bastante reduzida face ao regresso de muitos atletas.

Os 8.000 voluntários, "a alma e coração deste evento", como foi anunciado, foram figura central do espetáculo promovido por um país que fez por mudar o modo mais fechado como o mundo o vê.

A bandeira dos comités olímpicos europeus desceu, a chama olímpica apagou-se e Cracóvia, na Polónia, já se prepara para receber a terceira edição dos Jogos Europeus, em 2023.

Com Lusa