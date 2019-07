Benfica de regresso ao trabalho

A equipa do SL Benfica iniciou esta segunda-feira os trabalhos de preparação para a próxima temporada, com os jogadores, divididos em dois grupos, a realizarem os habituais testes médicos no Estádio da Luz e no centro de treinos do Seixal.

Neste primeiro dia, Bruno Lage, treinador das águias, ainda não pôde contar com todos os jogadores, uma vez que os atletas que representaram as respetivas seleções cumprem os últimos dias de férias.

O primeiro treino no relvado está marcado para a próxima quarta-feira, sendo que no sábado os adeptos poderão assistir ao treino dos encarnados no centro de treinos do Seixal.