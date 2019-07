Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, apesar de ter sofrido um enfarte do miocárdio no início do mês de maio, e de ainda não ter confirmado se irá, ou não, continuar a jogar futebol, apresentou-se ao trabalho, com o restantes companheiros de equipa, no primeiro dia de treinos dos 'azuis e brancos'.

O FC Porto iniciou hoje, no centro de treinos do Olival, a preparação para a temporada 2019/2020.