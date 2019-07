João Sousa cai para a 69.º posição no ténis mundial

O tenista português João Sousa desceu três posições no 'ranking' ATP, com uma queda para o 69.º posto, após uma semana em que foi eliminado na primeira ronda do ATP 250 de Antalya, na Turquia.

Sousa, que na terça-feira disputa a primeira eliminatória do torneio de Wimbledon, diante do inglês Paul Jubb, 431.º do mundo, tem como melhor classificação na hierarquia ATP um 28.º lugar, alcançado em 16 de maio de 2016.

O 'ranking' mundial continua a ser liderado por Novak Djokovic, seguido por Rafael Nadal e Roger Federer, num 'top 20' sem alterações, com a mais próxima a ser o 31.º posto de Taylor Fritz, que subiu 11 lugares após vencer em Eastbourne.

Em femininos, no topo mantém-se igualmente a australiana Ashleigh Barty, numa classificação em que a norte-americana Serena Williams, ex-número um mundial, reentrou no top-10, por troca com a bielorrussa Aryna Sabalenka (11.ª).

Serena Williams, finalista vencida em Wimbledon em 2018, ao perder com a alemã Angelique Kerber, defrontará na terça-feira, na relva londrina, a italiana Giulia Gatto-Monticone, 161.ª do mundo.

A norte-americana tem 23 títulos em torneios do 'Grand Slam', sete dos quais em Wimbledon, apenas menos dois do que a recordista Martina Navratilova.

