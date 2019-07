Rod Stewart fez questão de estar presente no primeiro treino de preparação para a nova época do Belenenses SAD.

Rod Stewart atua esta segunda-feira na Altice Arena e aproveitou a deslocação a Portugal para visitar o Estádio Nacional, o célebre palco onde o Celtic conquistou uma Liga dos Campeões, em 1967, ao derrotar o Inter de Milão por 2-1 na final.

O cantor posou para fotografias ao lado dos jogadores do Belenenses SAD, vestido com a camisola do Celtic.