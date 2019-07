Abel fala em "gratidão" no momento da despedida do SC Braga

Abel Ferreira, antigo técnico do SC Braga, admite que recebeu "um convite irrecusável" do PAOK - equipa que atua no campeonato da Grécia - na mensagem de despedida enviada aos adeptos do clube de Braga, e afirma que

O treinador afirmou vai "carimbar" a sua passagem pelo Braga com a "palavra gratidão".