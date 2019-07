Árbitra brasileira partilha e-mail "lamentável" com proposta sexual

A árbitra e jornalista Fernanda Colombo recorreu às redes sociais para divulgar um e-mail que recebeu, no qual lhe foi apresentada uma "proposta sexual imoral", que a levou a sentir-se como "lixo".

Através do Instagram, Fernanda Colombo publicou as imagens do e-mail em que lhe propunham encontrar-se com "clientes" por um "cachê mínimo de 7 mil".

"Meus clientes são caras novos de 30,35,40 anos, nenhum velho, gordo, estranho... super educados, inteligentes e respeitosos. (...) Normalmente as meninas ficam fixas com um cliente para aumentar a intimidade."





Juntamente com as imagens, a árbitra partilhou um texto no qual disse que se sentiu como "lixo" ao receber o e-mail e que só quer trabalhar com aquilo que ama: futebol e jornalismo. Pediu ainda para ser respeitada.

A proposta, a que chamou de imoral, surgiu após um vídeo seu ter invadido as redes sociais.

As imagens mostram a brasileira de 30 anos a arbitrar um jogo de estrelas da liga profissional do Equador, no qual brincou com um dos jogadores ao chamá-lo e, em vez de mostrar um cartão amarelo, a árbitra limpou a testa.

Para além de arbitrar, Fernanda Colombo trabalha também como jornalista para o jornal brasileiro Metrópoles.