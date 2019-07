Atleta norte-americana colapsa a um quilómetro de cruzar a meta 

A atleta norte-americana Sarah True colapsou no último quilómetro do Ironman de Frankfurt, quando liderava com sete minutos de avanço.

Depois de ter cumprido 3,8 quilómetros a nadar, 185 quilómetros de bicicleta e 41 de corrida, True não aguentou o calor e teve que ser assitida por uma equipa médica.

A atleta acabou por desistir depois de ter cumprido nove horas de prova.

Na sua conta de Instagram, Sarah True mostrou-se frustrada por não ter conseguido alcançar o objetivo que tinha traçado para este ano, que era ganhar uma corrida grande.