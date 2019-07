Bicampeão Eric Coleman reforça basquetebol do Benfica

O poste norte-americano Eric Coleman, bicampeão português ao serviço da Oliveirense, é reforço do basquetebol do Benfica para a época 2019/20, anunciou hoje o clube da Luz.

"Em busca da reconquista do campeonato nacional, o Benfica já prepara a próxima temporada. Eric Nathaniel Coleman, poste norte-americano de 33 anos, é o primeiro reforço das águias para 2019/20", refere o clube na sua página oficial.

O jogador, que nas duas últimas épocas esteve na equipa de Oliveira de Azeméis, conta também com passagens por Polpharma Starogard (Polónia), CB Breogán (Espanha), BC Hoverla (Ucrânia) e Ludwigsburg (Alemanha).

O poste, que começou a carreira nos universitários do Northern Iowa Panthers, jogou ainda nos angolanos do Recreativo Libolo.

"Fiquei bastante surpreendido (com o convite do Benfica), pois joguei em equipas de menor dimensão quase toda a minha carreira. Foi também um sentimento de reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido, foi muito bom saber que o Benfica me queria a vestir a sua camisola", disse o jogador, citado pelo clube.

Coleman acrescentou querer ajudar o Benfica "a voltar ao trilho das vitórias", já que não vence a Liga desde 2016/17, face ao bicampeonato da Oliveirense, com quem perdeu este ano na final do 'play off'.

"Espero que traga a mesma importância e a mesma valência que teve no clube onde esteve no ano anterior. É um poste de grande valia, de grande categoria e espero que confirme essas qualidades aqui connosco", disse também o vice-presidente do Benfica Domingos Almeida Lima.

Lusa