Casillas poderá assumir novas funções no FC Porto

Apesar de ter integrado o início dos trabalhos de pré-temporada da equipa do FC Porto, Iker Casillas pode anunciar, brevemente, o fim da sua carreira profissional.

De acordo com o site do jornal A Bola, o guarda-redes espanhol aceitou o convite de Pinto da Costa, presidente da equipa azul e branca, para integrar a estrutura do clube, faltando apenas "confirmar oficialmente" a decisão.

Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio no mês de maio que o poderá afastar dos relvados definitivamente, utilizou o seu Instagram para marcar o reencontro com os seus colegas de equipa "dois meses depois do susto".