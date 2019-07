Federer consegue reviravolta e apura-se para a segunda ronda de Wimbledon

O tenista suíço Roger Federer, segundo cabeça de série, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Wimbledon, apesar de ter perdido o primeiro 'set' do encontro frente ao sul-africano Lloyd Harris.

Em busca do nono título no terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, Federer, terceiro do 'ranking' mundial, bateu Harris, 86.º, por 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2, em uma hora e 50 minutos.

Na próxima ronda do torneio de relva londrino, o suíço vai encontrar o britânico Jay Clarke ou o norte-americano Noah Rubin.

