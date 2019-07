Herrera despede-se após 6 anos no FC Porto

O futebolista mexicano Hector Herrera confirmou esta terça-feira que vai deixar o FC Porto, agradeceu pelas seis temporadas nos 'dragões' e disse que regressaria "encantado" ao clube no futuro.

Capitão dos 'dragões' na última temporada, Herrera, de 29 anos, deixa o clube, em final de contrato, após seis temporadas ao serviço do clube portuense.

"Ser capitão é um sentimento de orgulho, sobretudo pelos ex-capitães [do clube] , pela responsabilidade que é ser capitão de um clube tão grande. Era algo que me enchia de orgulho (...). Foi algo que me ajudou a crescer como futebolista, como pessoa, algo que recordarei com muito carinho. Das coisas melhores que me aconteceu", disse.

Num vídeo publicado na rede social Instagram, em que escreve um "até já", Herrera agradeceu aos adeptos "por todo o apoio" ao longo de seis temporadas, deixando também um obrigado a todos os colegas de equipa.

"Agradecer por tudo o que me ensinaram, por tudo o que passámos. Não tenho palavras para agradecer-lhes e dizer que foi um prazer partilhar o campo com eles", referiu.

Dizendo que o golo marcado no Estádio da Luz há duas épocas e os festejos do título foram os momentos mais marcantes da passagem pelo FC Porto, Herrera não descartou um regresso ao Estádio do Dragão.

"Quem diz que não gostaria de voltar ao FC Porto, digo que está errado. Regressaria aqui encantado da vida e com muito gosto e orgulho", afirmou.

Antes de chegar ao FC Porto em 2013/14, Herrera apenas tinha jogado no Pachuca e no Tampico Madero, ambos no México.

Lusa