Surfista John John Florence falha etapa da África do Sul por lesão

O havaiano John John Florence, campeão do mundo de surf em 2016 e 2017 e líder do circuito, vai falhar por lesão a etapa sul-africana e, eventualmente, o resto da temporada, anunciou o próprio, no Instagram.

"Este tem sido um ano muito divertido dentro e fora da competição. Infelizmente, no Brasil, sofri uma rotura do ligamento cruzado anterior. Vou ficar de fora de J-Bay e, provavelmente, o resto da temporada do circuito mundial. Vou optar por uma cirurgia, para estar a 100% no próximo ano", escreveu John John Florence.

O havaiano, de 26 anos, venceu duas das cinco etapas já disputadas na edição de 2019 do circuito mundial, em Bells Beach e Margaret River, ambas na Austrália.

O português Frederico Morais é um dos suplentes do circuito e já estava confirmada a sua presença no Corona Open J-Bay, em Jeffreys Bay, na África do Sul, entre 09 e 22 de julho, mas, assim, terá mais hipóteses de disputar as cinco estapas restantes, incluindo o Meo Rip Curl Pro, marcado para Peniche, entre 16 e 28 de outubro.

Lusa.