William deixa Desportivo de Chaves e assina por clube da Arábia Saudita

O avançado brasileiro William, que representou o Desportivo de Chaves nas últimas três temporadas, é reforço do Al-Faisaly FC para as próximas duas épocas, divulgou o clube de futebol da Arábia Saudita.

Numa breve nota publicada na conta oficial da rede social Twitter, o emblema saudita divulgou o acordo com o futebolista de 27 anos "por duas temporadas" após este ter "passado nos exames médicos".

Ao serviço do Desportivo de Chaves, na I Liga portuguesa de futebol, William fez um total de 95 jogos oficiais, apontando 21 golos.

No arranque dos trabalhos para a nova época, em 27 de junho, fonte do conjunto flaviense, despromovido ao segundo escalão na época passada, já tinha adiantado a possível saída de William, que ainda tinha mais um ano de contrato com o Desportivo de Chaves.

Além de três épocas no futebol português, o atacante formado no Botafogo, do Brasil, já representou o Kayserispor, da Turquia, e o AS Trencin e o MSK Zilina, da Eslováquia.

Lusa.