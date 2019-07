Brasil vai disputar a final da Copa América no Estádio do Maracanã

O anfitrião Brasil qualificou-se na terça-feira para a final da edição 2019 da Copa América em futebol, ao bater a Argentina por 2-0, na primeira meia-final, em Belo Horizonte. A final do campeonato realizar-se-á no domingo, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro