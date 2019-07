É oficial: Sá Pinto é o novo treinador do SC Braga

O Sporting Clube de Braga anunciou esta quarta-feira a contratação de Sá Pinto para suceder a Abel Ferreira no comando da equipa minhota.

"A SC Braga, SAD chegou a acordo com Ricardo Sá Pinto, que assume o cargo de Treinador da equipa principal de futebol por duas temporadas, conforme comunicado pela Sociedade à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) às 18h06", pode ler-se no site do clube.