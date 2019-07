Dérbi entre Atlético e Real vai jogar-se a 29 de setembro

O dérbi madrileno entre o Atlético, da nova coqueluche João Félix, e o Real é o primeiro jogo grande, à sétima jornada, a 29 de setembro, da edição 2019/20 da Liga espanhola de futebol, ditou hoje o sorteio.

A primeira jornada realiza-se no fim de semana de 18 de agosto, com o detentor do título FC Barcelona a jogar com o Athletic, em Bilbau, o Real Madrid em Vigo, com o Celta, e o Atlético de Madrid no Wanda, perante o vizinho Getafe.

O grande clássico da primeira volta joga-se à 10.ª ronda, a 27 de outubro, com o FC Barcelona, de Nélson Semedo, a enfrentar o Real Madrid, em Nou Camp.

À 15.ª jornada, a 12 de dezembro, o Atlético de Madrid é anfitrião do FC Barcelona, num embate que poderá marcar o regresso do francês Antoine Griezmann ao Wanda Metropolitano, caso se confirme o seu ingresso nos catalães.

Quanto à segunda volta, num calendário assimétrico, como em 2018/19, o Real recebe o Atlético à 22.ª jornada (02 de fevereiro de 2020) e o FC Barcelona à 26.ª (01 de março) e os colchoneros deslocam-se ao Nou Camp à 33.ª (26 de abril).

A edição 2019/20 da Liga espanhola encerra a 14 de maio, quase um mês depois da realização, a 18 de abril, da final da Taça do Rei, competição cujas eliminatórias serão todas disputadas num jogo único, com exceção das meias-finais.

Lusa