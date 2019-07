Steven Vitória assina pelo Moreirense para as próximas três temporadas

A SAD do Moreirense informou esta quinta-feira que chegou acordo com o defesa-central Steven Vitória para reforço do plantel de futebol nas próximas três temporadas.

O jogador luso canadiano é um defesa experiente e conhecedor do futebol português, contando com passagens pelo Olhanense, Estoril e Benfica.

Com 1,94 metros e 88 quilos, Steven Vitória chega a Moreira de Cónegos proveniente dos polacos do Lechia Gdansk, pelos quais participou em 19 jogos e apontou dois golos na temporada passada.

Lusa