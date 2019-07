Portugal conquista bronze no Mundial de hóquei em patins de sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 venceu esta sexta-feira por 4-1 a Itália e conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo, integrado nos World Roller Games, que decorrem em Barcelona.

No encontro que serviu para definir o terceiro e quarto lugares, os transalpinos ainda se adiantaram, por Matteo Galimberti, mas Portugal deu a volta ao marcador no decorrer do primeiro tempo, através de Gustavo Pato e Diogo Barata.

Na etapa complementar, Diogo Abreu e João Pereira dilataram os números do triunfo, que permitiu à 'equipa das quinas' assegurar o último lugar do pódio, depois do desaire diante da Espanha, nas meias-finais.

A final do Campeonato do Mundo disputa-se hoje, a partir das 21:00 (hora de Lisboa), entre Argentina e Espanha.

