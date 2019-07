Ernesto Silva campeão do mundo júnior de patinagem artística

O atleta Ernesto Silva sagrou-se este sábado campeão mundial júnior de patinagem artística em solo dance, em Barcelona, em Espanha, no decorrer da competição integrada nos World Roller Games.

Ernesto Silva, de 17 anos, que pratica patinagem há 12, terminou a competição no lugar mais alto do pódio, com 99.51 pontos. A uma distância de 0.23 pontos do terceiro lugar do pódio ficou o também português Francisco Quintela, com 75.40.

Esta foi a primeira medalha de ouro para Portugal nos World Roller Games e a primeira para a patinagem artística com o novo sistema de ajuizamento Rollart, que tem como característica principal dois painéis técnicos de avaliação distintos.

A presença portuguesa nos World Roller Games regista agora duas medalhas, uma de ouro, na patinagem artística (solo dance), por Ernesto Silva, e uma de bronze, conquistada na sexta-feira pela seleção de hóquei em patins de sub-19.

Lusa