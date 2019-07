A SIC Notícias vai acompanha em direto a apresentação do jogador mais caro da história do Atlético de Madrid, amanhã (8 de julho) com um Opinião Pública Especial a partir das 11h00.

João Felix, de 19 anos, é o jogador mais caro da história do Atlético de Madrid.

A apresentação oficial do jogador está agendada para o meio-dia.