Ajax renova uma época com avançado Dusan Tadic até 2023

O Ajax, campeão de futebol da Holanda, anunciou esta segunda-feira o prolongamento do contrato com o jogador Dusan Tadic até 2023, revelando que posteriormente deve assumir as funções de treinador nas camadas jovens do clube.

O avançado sérvio, de 30 anos, marcou 28 golos na sua época de estreia no conjunto de Amesterdão, sendo o melhor marcador do campeonato, a par de Luuk de Jong, do PSV Eindhoven.

Tadic chegou ao Ajax em junho de 2018 proveniente dos ingleses do Southampton, mas já tinha sido o goleador dos também holandeses do Twente: tornando-se rapidamente numa das armas do técnico Erik ten Hag que levou a equipa às meias-finais da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o conjunto holandês revelou ainda que o sérvio terá a oportunidade de trabalhar com aos escalões jovens pelo menos até junho de 2026, um percurso que um dia lhe poderá abrir as portas da equipa principal.



