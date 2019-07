Gabriel Jesus enerva-se após ter sido expulso na final da Copa América

A seleção do Brasil vencia a final da Copa América frente ao Peru, por 2-1, quando Gabriel Jesus foi expulso, aos 70 minutos, depois de ver o segundo cartão amarelo, mas antes de sair de campo o jogador fez questão de demonstrar o seu descontentamento com a decisão do árbitro.

A caminho dos balneários, o avançado ainda tentou derrubar a cabine do VAR

Gabriel Jesus, que marcou um golo e fez uma assistênca durante o jogo, acabou a chorar quando chegou ao túnel que dá acesso aos balneários.

O Brasil sagrou-se campeão da Copa América, no passado domingo, depois de vencer a seleção do Peru por 3-1, arrecadando o nono troféu da competição.