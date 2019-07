Grimaldo e Ebuehi recuperam e regressam aos treinos no Benfica

Os defesas Ebuehi e Grimaldo regressaram esta segunda-feira aos trabalhos de pré-temporada do Benfica, depois de terem recuperado dos respetivos problemas físicos, revelaram os campeões nacionais de futebol no seu sítio oficial na Internet.

Os dois jogadores tinham falhado a última sessão dos 'encarnados', no sábado, no Seixal, num treino que foi realizado à porta aberta e que contou com a presença de cerca de 3.000 adeptos.

De acordo com o Benfica, Grimaldo já trabalhou sem limitações, tendo recuperado de um "traumatismo numa perna", que o obrigou a treinar de forma condicionada no sábado.

Já Ebuehi, que se encontra em "fase de integração", na sequência da lesão que o afastou na última época, está recuperado de uma gastroenterite e esteve às ordens de Bruno Lage.

O guarda-redes da equipa B Dylan Silva foi chamado pelo técnico e integrou os trabalhos da equipa principal.

Na terça-feira, o Benfica volta a treinar no Seixal, a partir das 10:30, sendo que os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Antes, às 09:45, o emblema da Luz disponibiliza jogadores para falarem aos jornalistas.

As 'águias' defrontam na quarta-feira os belgas do Anderlecht, às 20:30, no Estádio da Luz, naquele que será o jogo de apresentação aos sócios.

