Portugal estreia-se com goleada no Mundial de hóquei em patins

Portugal estreou-se este domingo com uma vitória no Mundial de hóquei em patins, ao golear a Colômbia, por 8-2, em jogo do Grupo B, disputado no pavilhão Isaac Gàlvez, em Vilanova, Espanha.

Num encontro em que a seleção portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 3-1, Hélder Nunes (05, 28, 50 minutos), Rafa Costa (13, 40) e Jorge Silva (18, 30, 49) marcaram os golos da equipa lusa, enquanto Julian Uribe (09) e Esteban Campo (43) fizeram os tentos colombianos.

Em busca do seu 16.º título mundial, que lhe escapa desde que ergueu pela última vez o troféu em 2003, em Oliveira de Azeméis, Portugal somou os seus primeiros três pontos e igualou a Argentina, que encabeça o Grupo B, depois de ter goleado o Chile, por 9-2.

Os três primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final, que se disputam no Palau Blaugrana, em Barcelona, enquanto os dois últimos disputam um 'play-off' com os vencedores das duas 'poules' da Taça Intercontinental, que decorre em paralelo.

Lusa