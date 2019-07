O jovem futebolista português Helton Fernandes perdeu a vida este sábado, num acidente de automóvel em Lokeren, na Bélgica.

O jogador, de apenas 20 anos, seguia com outras quatro pessoas no carro, que embateu violentamente contra a fachada de um café situado no cruzamento de duas estradas nacionais.

Nenhum dos passageiros sobreviveu ao acidente, segundo revela a imprensa local.

Helton Fernandes alinhava no RKVVL/Polaris Maastricht, uma equipa das divisões amadoras do futebol holandês.