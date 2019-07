Lateral espanhol Alberto Moreno vai assinar pelo Villarreal até 2024

O internacional espanhol Alberto Moreno, que terminou contrato com os ingleses do Liverpool, vai vincular-se ao Villarreal até 2024, anunciou esta terça-feira o clube que disputa a Liga espanhola de futebol.

De acordo com o emblema valenciano, as duas partes já acertaram os termos do acordo, faltando apenas que o lateral esquerdo, de 27 anos, realize os exames médicos, antes de assinar contrato.

Moreno, que recentemente foi associado ao Benfica, iniciou a carreira no Sevilha, clube em que fez toda a formação, antes de se transferir para o Liverpool, em 2014, por 18 milhões de euros.

Nas cinco temporadas em Anfield Road, o espanhol participou em 140 partidas, mas foi perdendo espaço com a ascensão do escocês Andy Robertson na lateral esquerda.

