AC Milan e Inter apresentam plano de 1.200 milhões para novo San Siro

AC Milan e Inter de Milão apresentaram esta quarta-feira conjuntamente um plano económico para a edificação de um novo estádio, que prevê um investimento de 1.200 milhões de euros, completamente financiado pelos clubes.

"AC Milan e Inter de Milão apresentaram ao município de Milão o projeto de viabilidade técnica e económica do novo estádio para Milão", lê-se na nota publicada pelos dois clubes, que atualmente jogam no Giuseppe Meazza, em San Siro, que pertence à cidade.

Segundo os dois clubes, trata-se do "primeiro passo oficial para iniciar o caminho partilhado para a construção, na área de San Siro, de uma zona urbana, moderna, sustentada e com boas acessibilidades, que cresça em redor de uma instalação desportiva com os mais altos padrões internacionais".

Os dois clubes de Milão pretendem construir um estádio com capacidade para 60.000 espetadores, menos 20.000 do que o atual recinto, e um novo bairro com instalações desportivas, de entretenimento e negócios, que se converta no novo centro social da cidade do norte de Itália.

O projeto tem um custo de 1.200 milhões de euros, que AC Milan e Inter querem assumir em conjunto, se o município se comprometer a ceder os "direitos de construção" nessa zona durante 90 anos.

"Serão contactados os melhores arquitetos internacionais especializados em instalações desportivas e, paralelamente, os clubes iniciarão um diálogo transparente com as autoridades locais, em particular do bairro de San Siro, de forma a encontrar soluções que tenham em conta as exigências da cidade", anunciaram ainda os dois clubes.

Ainda de acordo com AC Milan e Inter, esta decisão foi tomada após uma "atenta análise realizada nos últimos meses em relação às opções existentes, incluindo a remodelação do Meazza", que se traduziria em grandes gastos.

Os dois clubes de Milão têm, há anos, o plano de construir um novo estádio, mas o atual líder do município de Milão, Giuseppe Sala, prefere manter o atual pelo menos até 2026, ano em que poderia ser sede dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Lusa