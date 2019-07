O Benfica saiu derrotado do primeiro teste da pré-temporada, mas apesar do resultado menos positivo, Bruno Lage considera que era "fundamental dar tempo de jogo aos jogadores e apresentar" as novas contratações "aos sócios".

O treinador disse ainda que os "30 jogadores" que estiveram em campo apresentaram movimentações que o técnico "pretende".

O Benfica perdeu esta quarta-feira, por 2-1, frente ao Anderlecht no jogo de apresentação aos sócios no Estádio da Luz.