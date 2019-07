Capitão do Arsenal recusa viajar com a equipa para os Estados Unidos

O futebolista francês Laurent Koscielny recusou-se a viajar para os Estados Unidos, onde o Arsenal fará a pré-época 2019/20, revelou hoje o clube inglês no site oficial na Internet.

"Estamos muito desapontados com as ações do Laurent, que vão contra as nossas instruções claras. Esperamos resolver este assunto e não vamos fazer mais comentários sobre o mesmo", indicaram os 'gunners'.