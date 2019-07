A entrevista insólita a um jovem jogador do Sporting

Joelson Fernandes, jogador de 16 anos que foi chamado por Marcel Keyzer para integrar o estágio da equipa principal na Suíça, foi apanhado pelos jornalistas durante uma entrevista.

Perguntas como "qual é a repórter de imagem mais gira?", "fazes a depilação?" e "qual a cor preferida das cuecas?" deixaram o jogador atrapalhado numa entrevista com muitos risos.

O clube registou o momento com uma fotografia onde o jovem jogador aparece ao lado do veterano Mathieu com a legenda "experiência e juventude".