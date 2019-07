Russell Westbrook deixa Thunder e ruma aos Rockets por troca com Chris Paul

O base Russell Westbrook vai jogar nos Houston Rockets e em troca Chris Paul vai rumar aos Oklahoma City Thunder, disse à agência noticiosa AP uma fonte conhecedora do negócio na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).

Além da troca de bases, que vai permitir a Westbrook reencontrar James Harden, que jogou nos Thunder até 2012, a formação de Oklahoma City vai ficar também com as escolhas na primeira ronda no 'draft' de 2024 e 2026 e com o direito de trocar a posição nos 'recrutamentos' de 2021 e 2025.

Westbrook, de 30 anos, foi eleito melhor jogador da NBA de 2017 e o melhor marcador nas últimas duas temporadas, além de ter estado em oito jogos 'all star'.

Os Thunder perdem o segundo jogador 'chave' em poucos dias, depois da saída de Paul George para os Los Angeles Clippers.

Lusa.