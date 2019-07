Neymar diz estar "quase" recuperado da lesão no tornozelo direito

O avançado brasileiro Neymar, do Paris Saint Germain, afirmou hoje que está quase recuperado da lesão sofrida no tornozelo direito, no início de junho, num particular de futebol pela sua seleção.

"A recuperação está a ir bem. Estou quase 100% recuperado e sinto falta do treino", revelou Neymar, em declarações à comunicação social brasileira, num torneio na Praia Grande, em São Paulo.

A lesão contraída ao serviço da seleção 'canarinha' impossibilitou o avançado de disputar a Copa América, vencida precisamente pelo Brasil.

Lusa