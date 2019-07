Plantel do Real Madrid cumpre minuto de silêncio em memória de irmão de Zidane

O plantel do Real Madrid observou hoje um minuto de silêncio antes do treino em Montreal, no Canadá, em sinal de respeito pela morte do irmão do treinador Zinedine Zidane, informou o clube da Liga espanhola de futebol.

"Todos os elementos da equipa principal do Real Madrid guardaram um minuto de silêncio, antes do treino em Montreal, devido ao falecimento de Farid Zidane, irmão do nosso treinador Zinedine Zidane", pode ler-se na nota divulgada no site oficial do Real Madrid.

Na sexta-feira, os madridistas informaram que Zidane tinha deixado a concentração em Montreal e regressado à capital espanhola para tratar de "assuntos pessoais".

O conjunto 'blanco' viajou na terça-feira para o Canadá, onde prepara a participação na International Champions Cup.

Nesta competição de pré-temporada, o Real Madrid tem encontros agendados com Bayern de Munique (21 de julho), Arsenal (24) e Atlético de Madrid (27).



Lusa