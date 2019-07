O Sporting empatou este sábado a dois golos com o St. Gallen, clube da primeira divisão suíça, no segundo teste de pré-temporada em terras helvéticas.

Bruno Fernandes (2') e Wendel (25') colocaram os leões em vantagem, com Kutesa (43') e Hefti (52') a restabelecerem a igualdade no marcador.

O Sporting continua assim sem vencer no estágio de pré-época na Suíça, depois de na quarta-feira ter perdido com o Rapperswil-Jona, do terceiro escalão de futebol da Suíça, por 2-1.