As primeiras imagens de Griezzmann no Barcelona

O reforço esteve ontem na loja do clube catalão já com a camisola do Barcelona.

O avançado francês assinou contrato por 5 épocas, tendo o Barcelona acionado a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Griezmann vai treinar pela primeira vez com a equipa de Ernesto Valverde amanhã.

Em declarações ao clube espanhol, Griezmann disse que quer ganhar tudo pelo Barcelona.