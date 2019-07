"Quero ganhar tudo" no Barcelona

A sessão fotográfica na Loja oficial foi o primeiro ato de Griezmann em Camp Nou, onde voltará no domingo para assinar contrato ate 30 de junho de 2024 e ser apresentado à imprensa.

Na próxima segunda-feira, o ex-jogador do Atlético Madrid participará no seu primeiro treino pelo FC Barcelona junto dos restantes jogadores disponíveis do plantel principal, na cidade desportiva Juan Gamper.